Телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до пяти миллиардов рублей

Телефонные мошенники каждый месяц крадут со счетов россиян от трех с половиной до пяти миллиардов рублей.

При этом, обычно "средний чек" злоумышленников при успешной операции составляет около восьми тысяч рублей.

Он также отметил, что один мошеннический колл-центр осуществляет до семи тысяч звонков гражданам за сутки. В половине случаев таким операторам не удается дозвониться до человека на другом конце провода, однако все же один процент с таких звонков оборачивается для телефонных аферистов успехом. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.