Два человека погибли и 11 пострадали при пожаре в больнице в Рязани

В Рязани в реанимации в областной клинической больнице имени Н. А. Семашко произошел серьезный пожар. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В результате случившегося погибли два человека, еще 11 граждан пострадали. Также известно, что девять человек удалось спасти из огня.

- Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по данным МЧС по Рязанской области, в 3:36 поступило сообщение о загорании в ОКБ им. Н. А. Семашко. Предварительно, пожар произошел в реанимационном отделении. Пострадали 11 человек, девять спасены, два человека погибли, - сказано в сообщении.