Сенат США одобрил план технического противостояния Китаю на 250 млрд долларов Фото: REUTERS

Сенат Конгресса США во вторник, 8 июня, одобрил законопроект, который направит 250 млрд долларов из бюджета страны на противостояние Китаю в технической сфере. Инициативу поддержали 68 сенаторов, против проголосовали 32.

Авторы законопроекта, голосование по которому должно было состояться еще в прошлом месяце, собираются выделить деньги на работу NASA, а также министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. Уточняется, что 52 млрд долларов пойдет на развитие производства полупроводников в США для «борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий».

Теперь законопроект должны рассмотреть в Палате представителей Конгресса, куда ранее уже был внесен похожий проект, но с рядом отличий. Конгрессменам теперь необходимо решить, какую инициативу стоит одобрить.

Президент США Джо Байден 8 июня приветствовал решение сенаторов. По его мнению, такая инициатива «поможет развивать критически важные отрасли», а также позволит «раскрывать, создавать и совершенствовать самые важные технологии завтрашнего дня - от искусственного интеллекта, компьютерных чипов до литиевых батарей, используемых в умных устройствах и электромобилях»

«Мы участвуем в соревновании за победу в 21 веке, и стартовый пистолет уже выстрелил. В то время как другие страны продолжают инвестировать в свои исследования и разработки, мы не можем рисковать остаться позади», - сказал американский лидер Байден, уточнив, что подпишет законопроект, если Палата представителей его одобрит.

Напомним, ранее Байден заявил о намерении исключить Китай из процесса выработки правил мировой торговли и технологий.