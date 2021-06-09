Причиной пожара в больнице в Рязани могло стать возгорание ИВЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной пожара в реанимации в областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани могло стать возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, на данный момент изучается одна из версий, что к пожару могло привести возгорание ИВЛ, которому предшествовала вспышка.

Ранее в экстренных службах региона заявили, что причиной пожара могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Там отметили, что очаг, предварительно, находился в одной из палат.

Источник агентства сообщает, что все системы противопожарной защиты при пожаре сработали.

Как писал сайт kp.ru, изначально говорилось о том, что в результате пожара в рязанской больнице погибли два человека, еще 11 граждан пострадали, а девять человек удалось спасти из огня. Позже стало известно о третьей жертве. Следственный комитет региона уже завел уголовное дело, начато расследование причин случившегося.