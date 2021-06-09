В Гидрометцентре предупредили о заморозках в нескольких регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нескольких российских регионов в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик до минус двух градусов ночная температура опустится в Пермском крае, Свердловской, Курганской, Иркутской областях.

«На юге Западной Сибири заморозки и вовсе приличные: если в Томской области еще до 2 градусов, то в Тюменской, Омской областях - до минус 5 градусов», - приводит словам синоптика ТАСС.

Понижение температуры до отрицательных значений также прогнозируется в Архангельской области, Коми и Карелии, на севере которых температура опустится до минус трех градусов.

Вильфанд отметил, что ночные заморозки в этих регионах будут сохраняться до 10-12 июня включительно.

Напомним, ранее Вильфанд предупредил о сезоне летних дождей, который начался в Москве и области с 6 июня. Специалист указал на приход циклона с юга. Дожди, по его словам, будут частыми и продолжатся несколько дней подряд, однако погода будет теплой, и дневная температура на следующей неделе будет достигать 26 градусов тепла.