ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 15% Фото: REUTERS

Более 3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 15 процентов меньше, чем семью днями ранее. Кроме того, было зарегистрировано более 73 тысяч летальных исходов, что на 8 процентов ниже показателей предыдущей недели. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

С 31 мая по 6 июня в мире было выявлено 3 016 005 новых случаев заражения COVID-19 и 73 807 летальных исходов. По состоянию на 6 июня всего насчитывалось 172 673 097 случаев заболевания и 3 718 944 жертв инфекции.

Как отмечается, заболеваемость коронавирусом снизилась в пяти регионах из шести, однако значительный рост зарегистрирован в Африке (на 25 процентов).

По количеству заразившихся за этот период лидирует Индия, где за неделю число заболевших увеличилось более чем на 914 тысяч. Второе место занимает Бразилия, где более чем 449 тысяч новых случаев заражения, а тройку замыкает Аргентина с 212 тысячью инфицированных.

Более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за неделю зарегистрировано также в Колумбии (более 175 тысяч), США (более 99 тысяч), Иране (более 67 тысяч), России (более 62 тысяч), Малайзии (более 52 тысяч), Чили (более 50 тысяч).