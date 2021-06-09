Доктор Мясников выяснил фразу для мгновенного приема в больнице Фото: Александр ГЛУЗ

Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком выяснил фразу, которая позволит гражданину мгновенно получить помощь в больнице.

Коллеги обсудили опасность конъюнктивита и необходимость обращения к врачу в течение дня-двух после его появления. Мясников отметил, что пациент не всегда может попасть на прием за указанный срок и предположил, что в подобной ситуации ему необходимо настаивать на своем. Доктор попросил коллегу озвучить ключевые слова, которые нужно сказать в регистратуре, для получения помощи в медучреждении «сегодня-завтра».

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять», - ответил доктор медицинских наук в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Майчук уточнил, что, если гражданин произнес такую фразу, ему «не имеют права отказать ни в одной клинике». «Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления (конъюнктивита), то помощь будет», - добавил эксперт.