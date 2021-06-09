Центробанк отозвал лицензию у Энергомашбанка Фото: Анастасия Осипова

В среду, 9 мая, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанка). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как уточняется, Центробанк принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что кредитная организация полностью утратила собственные средства, а также реализовывала высокорисковую бизнес-модель. В результате банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед своими кредиторами в связи с потерей ликвидности

Банк России также сообщает, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. В течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку различные меры.

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Напомним, на прошлой неделе, 4 июня, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «РФИ Банка».