Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 10 июня 2021 в Якутии и на Чукотке. Фото: Московский планетарий

За кольцеобразным затмением Солнца, которое произойдет в ближайший четверг, 10 июня, можно будет наблюдать в Якутии и на Чукотке. Об этом сообщил Роскосмос со ссылкой на данные Московского планетария, уточнив, что максимальная фаза будет наблюдаться в 13:40 по московскому времени.

Как утоняется, солнечное затмение начнется в Северной Америке и закончится на Дальнем Востоке. «На территории России будут видны частные фазы затмения - от 0,01 в Комсомольске-на-Амуре до 0,91 в городе Певек на Чукотке», - говорится на сайте корпорации.

В Москве космическое явление смогут увидеть лишь частные фазы затмения. Максимум можно будет наблюдать в 14:26, когда Луна закроет Солнце на 16 процентов.

Кроме россиян кольцеобразное солнечное затмение смогут наблюдать жители канадского Онтарио и Гренландии. Кроме того, полностью кольцеобразная фаза будет видна на Северном полюсе.

Как отмечается, на территории России кольцеобразные солнечные затмения не были замечены больше 50 лет.