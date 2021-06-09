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Происшествия9 июня 2021 9:17

Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение во время учений над Черным морем

МиГ-29 пропал с радаров во время выполнения тренировочного задания
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение во время учений над Черным морем

Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение во время учений над Черным морем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, выполнявший тренировочное задание в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море.

Как передает телеканал BTV со ссылкой на Министерство обороны республики, в ночь на среду, 9 июня, МиГ-29 ВВС Болгарии пропал с радаров во время выполнения тренировочной задачи над Черного моря, была потеряна связь с пилотом. В настоящий момент ведется поиско-спасательная операция.