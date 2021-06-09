Посол США в России примет участие в саммите Путина и Байдена в Женеве

Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к американскому лидеру Джо Байдену в Женеве на встрече с российским руководством.

«С нетерпением жду возможности присоединиться к президенту США в Женеве на следующей неделе», - приводит слова американского дипломата официальный Twitter-аккаунт посольства.

Салливан назвал главу Белого дома «решительным защитником американских интересов», и заявил, что у них будет «отличная команда», которая поддержит президента США во время встречи с российским руководством «по всему комплексу неотложных вопросов, которые влияют на американо-российские отношения».

Напомним, как сообщалось ранее, Байдени и президент России Владимир Путин в ходе встречи, которая должна состояться в Женеве 16 мая, намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что американский лидер собирается поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действиях.