Лавров: у России нет сверхдержавных амбиций

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

У России нет сверхдержавных амбиций и желания распространить на всю планету свою повестку. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом министр иностранных дел России указал на желание западных коллег занять «привилегированное положение на мировой арене, чего бы им это ни стоило».

«Нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку», - заявил глава внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления на «Примаковских чтениях», отметив, что Москве уже давно стало понятно, что «навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит».

По словам Лаврова, нынешнее мироустройство стала суммой договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне. Москва будет возражать против тех, кто хочет подвергнуть сомнению итоги этой войны. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», - подчеркнул он.