Врач телемедицины возглавил рейтинг самых востребованных новых профессий в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальность врача телемедицины возглавила список новых самых востребованных профессий в этом году. Такие данные приводит исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

Как передает РИА Новости, по данным сервиса, спрос на врача телемедицины за время пандемии коронавируса в стране вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в десять раз. Как уточняется, за работу такому новому специалисту предлагают зарплату до 130 тысяч рублей.

Эксперты также отметили мировой тренд, связанный с ростом спроса на специалистов в области экологии, зарплаты которых начинаются от 60 тысяч рублей.

Кроме того, согласно приведенным данным, в будущем станут востребованными специалисты навигации и строительства в условиях Арктики, где оплата за вахту составляет до 160 тысяч рублей, а также эксперты в области робототехники, получающие до 90 тысяч рублей.

В исследовании также сообщают, что стабильно востребованным остаются профессии специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей), а также пилота дронов и инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей).