Лавров: у России нет завышенных ожиданий от встречи Байдена и Путина

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

У России нет завышенных ожиданий от предстоящий 16 июня в Женеве встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, и нет никаких иллюзий на этот счет. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас нет никаких завышенных ожиданий, никаких иллюзий, что грядут какие-то прорывы. Но есть объективная необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США, как две крупнейшие ядерные державы на международной арене», - заявил он.

При этом министр иностранных дел России выразил надежду, что лидеры двух стран смогут определить линию по вопросам стратегической стабильности, а также, что американская сторона при подготовке к саммиту сделает работу над ошибками прошлых лет.

Кроме того, Лавров уточнил, что предстоящая встреча не имеет согласованной на бумаге повестки дня, однако отметил, что российская сторона намерена обсудить вопрос кибербезопасности.

Напомним, Лавров и ранее призывал не ждать много от встречи Байдена и Путин. Как сообщалось они намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома собирается поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американский лидер скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действиях.