Лавров: США утаивают колоссальной важности факты по делу о крушении рейса МН17

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон утаивает колоссальной важности факты по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng рейса MH17 на востоке Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года, когда произошла катастрофа с малайзийским "Боингом"», - заявил глава МИД РФ, выступая на форуме «Примаковские чтения».

Как отметил Лавров, на днях нидерландский суд прямо сообщил, что надежды на то, что Вашингтон предоставят данные снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. «Колоссальной важности факты утаиваются», - подчеркнул министр.

Напомним, крушение самолёта «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В созданную специально для расследования авиакатастрофы Совместную следственную группу вошли представители Бельгии, Малайзии, Австралии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых они подозревают в причастности к авиакатастрофе.