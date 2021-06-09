Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев Фото: REUTERS

В минувший вторник, 8 июня, российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в мужском одиночном разряде в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Матч длился 2 часа 23 минуты и закончился в трех сетах (6:3, 7:6, 7:5) в пользу греческого теннисиста.

Медведев на пресс-конференции после игры назвал возможной причиной своего поражения грунтовое покрытие, на котором российский спортсмен, как он ранее неоднократно признавался, не любит играть. По его словам, именно это сыграло ключевую роль.

«Покрытие, конечно, сыграло основную роль. Но, говоря это, я не хочу сказать, что я не могу играть на грунте. Конечно, его (Циципаса) игра лучше подходит для грунта. Он лучше бьет на грунте, добавляет больше вращения, играет близко к линии», — приводит слова россиянина «Спорт-Экспресс».

Медведев впервые прошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Ранее российский теннисист вылетал на этапе первого круга «Ролан Гаррос».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Циципас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.