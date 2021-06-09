Курс доллара 9 июня 2021 упал ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 июня 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро. Доллар опустилась ниже 72 рублей, впервые с 28 июля прошлого года.

Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 10.27 по московскому времени доллар потерял в цене 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее американская валюта снижался до 71,98 рубля.

Евро также теряет в цене. Европейская валюта потеряла 30 копеек и опустилась до 87,73 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,42 процента, и поднялась до 72,52 доллара за баррель.

Напомним, ранее финансист перечислил альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт отметил швейцарский франк, указав на его стабильность. Кроме того, специалист указал на евро и британский фунт стерлингов.