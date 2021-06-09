Лавров: Россия не собирается убежать из системы, опирающейся на доллар

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Россия не собирается убежать из системы, которая опирается на доллар. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не стремимся убежать из той системы, которая сейчас существует и которая в решающей степени опирается на доллар», - заявил министр, выступая на «Примаковских чтениях».

Как отметил Лавров, проблема заключается в том, что США «не осознают своей ответственности», которая лежит на них как на стране-эмитенте главной резервной валюты, «либо осознают, но грубо злоупотребляют своей ролью».

«Продолжая стремиться к тому, чтобы все-таки универсальная многосторонность уважалась всеми..., мы думаем о том, как быть, если наши коллеги проявят очередные устремления диктовать, наказывать, использовать для этого рычаги международных финансовых расчетов», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров уточнил, что решение Фонда национального благосостояния (ФНБ) уйти от доллара не означает отказа от использования данной валюты в принципе. При этом он подтвердил, что Россия стремится все больше и больше опираться на другие валюты, «на национальные валюты, когда идет речь о двусторонней торговле с нашими партнерами, в том числе с КНР с другими членами ШОС, целым рядом других стран».

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. По его словам, структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40 процентов - в евро, 30 процентов - в китайских юанях, 20 процентов - в золоте, по 5 процентов - в фунтах стерлингов и японских йенах.