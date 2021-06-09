Рогозин хочет очистить космическую отрасль от «скверны» и «директоров-барыг» Фото: Виктор Гусейнов

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» о желании «навсегда очистить космическую отрасль от скверны, коррупции и казнокрадства».

По словам главы госкорпорации, хищения – хуже санкций. Рогозин заверил, что люди, «примазавшиеся к отрасли в 90-е годы и использовавшие ее для своего обогащения», будут «выдавлены».

«Когда ты понимаешь, что у тебя директора-барыги, когда внутри твоей отрасли гниль – с этим дальше двигаться нельзя», – сказал гендиректор «Роскосмоса».

Как писал сайт kp.ru, ранее Рогозин заявил, что будет продолжать бороться с преступными схемами в отрасли и «вычищать ее от жулья и бездельников».