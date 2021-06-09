Доктор Павлова рассказала, почему ягоды провоцируют накопление жира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глюкоза служит для производства энергии, а фруктоза способствует ее накоплению, но через короткое время после приема фруктозы человек снова чувствует голод, чтобы начать снова запасать энергию. Об этом рассказала известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова, уточнив, что так эволюцию позаботилась о нас, «чтобы мы летом не теряли время зря, а копили жирок».

«Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира», - написала она в телеграм-канале @doctorPavlova.

Павлова предложила несколько правил, которые помогут избежать накопления лишнего жира летом.

Во-первых, необходимо себя ограничивать. По ее словам, «горсть ягод в день – это хорошо, полкило – уже чересчур». Как она отметила, витаминов нельзя наесться впрок.

Кроме того, не стоит есть ягоды и фрукты на голодный желудок. Как пояснила эксперт, поступление фруктозы для организма сигнал, что настало время для летних заготовок жира.

«Ешьте ягоды и фрукты после основного приема пищи, тогда они помогут держать себя в форме и даже наращивать мышцы. И не ешьте их в промежутках между пищей», - отметила она.