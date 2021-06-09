В России 9 июня 2021 выявлено 10 407 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 407 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 9 июня 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 156 250 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи инфицирования коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из заразившихся около 16,2 процентов не имели клинических проявлений заболевания.

Наибольшее число инфицированных выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 4 124. Второе место по количеству заболевших COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразился 852 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 781.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 399 летальный исход, а выздоровели 9 814 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 124 895 заболевших, всего выздоровело 4 761 899 человек.