Создатель вакцины от коронавируса Гинцбург получил госпремию по науке Фото: REUTERS

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург получил государственную премию по науке за 2020 год за разработку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», которая стала первой официально зарегистрированной. Об этом сообщил помощник президента России Андрей Фурсенко.

«Это (достижение в науке) - разработка и внедрение рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола и коронавирусной инфекции», - заявил помощник главы государства, напомнив имена авторов первой российской вакцины - Александра Гинцбурга, Дениса Логунова и Сергея Борисевича.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность препарата составляет 97,6 процента.