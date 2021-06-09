Россияне рассказали, что им нужно для счастья

Россияне рассказали, что делает их счастливыми Фото: Юлия Лоза

Достойный заработок, хорошие условия жизни и крепкая семья делают россиян счастливыми. Именно эти факторы назвали большинство опрошенных аналитиками сервиса Работа.ру.

Так, 57% респондентов отметили, что их счастье напрямую зависит от высокого дохода. Еще 53% заявили, что важнее иметь достойные условия жизни, а 52% главным пунктом для счастья назвали семью.

45% участников опроса рассказали, что счастливыми их делают успехи детей, а 43% выбрали вариант – любимая работа.

Около трети россиян сообщили, что счастливыми их делают их хобби и увлечения, а 32% - отношения с хорошим партнером, пишет RT.

Кроме того, 27% россиян добавили, что счастливыми их может сделать даже хорошая погода, 26% проголосовали за преданных друзей, 24% - за наличие свободного времени.

В варианте другое опрошенные чаще всего указывали мир во всем мире, здоровье и отпуск.

Напомним, ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег для исполнения мечты. Больше трети опрошенных признались, что им хотелось бы иметь не меньше пяти миллионов рублей, передает телеканал «360».