Лавров призвал не политизировать ситуацию вокруг происхождения коронавируса

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал развивать международное сотрудничество в вопросе изучения причин возникновения коронавирусной инфекции, однако указал на необходимость не политизировать данную ситуацию, чтобы избежать недобросовестной конкуренции.

«Я убежден, что нужно продолжать эту работу, но продолжать ее без политизации, потому что попытки политизировать ситуацию вокруг COVID-19 есть. Это часть того, что отражает стремление ряда стран все-таки действовать методами недобросовестной конкуренции», - сказал глава МИД РФ, выступая на форуме «Примаковские чтения».

Лавров также отмтеил необходимость развития широкого транспарентного международного сотрудничества по продолжению изучения причин возникновения вируса.

Напомним, ранее Вашингтон ни раз обвинял Пекин в причастности к происхождению инфекции. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Штаты настаивают на расследовании причин пандемии с участием Китая, отметив, что Пекин с самого начала «не был прозрачным» в вопросе происхождения коронавируса. Позже об этом же заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что китайские власти должны быть более прозрачны в деле выяснения обстоятельств распространения COVID-19 по всему миру.