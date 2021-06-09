Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов Фото: Семен АПАСОВ

Госдума приняла закон о дополнительной финансовой поддержке регионов, согласно которому они получат до 500 миллиардов рублей бюджетных кредитов.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, средства пойдут на финансирование инфраструктурных проектов. Срок погашения бюджетных кредитов – не ранее 2036 года, ставка – не более 3%.

Кроме того, выделяемые средства направят на погашение коммерческих кредитов – на эти цели пойдет более 300 миллиардов рублей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, на обслуживание кредитов регионы потратили свыше 30 миллиардов рублей, теперь же эти деньги субъекты смогут пустить на решение своих задач.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что федеральная власть поможет регионам рассчитаться по коммерческим кредитам. Это займы, которые местные власти взяли у банков, чтобы покрыть дефицит бюджета. Как сообщил президент, регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности будут предоставлены бюджетные кредиты со сроком погашения до 2029 года. За счет этих денег регионы смогут «перекредитоваться» и погасить займы перед банками.