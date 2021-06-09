Госдума ужесточила наказание за повторное вождение в нетрезвом виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Теперь максимальный срок наказания составит три года для тех, кто уже был судим за ДТП, совершенные в пьяном виде, если в аварии ранее пострадали или погибли люди. Кроме того, за повторное вождение в нетрезвом состоянии им оштрафуют на сумму от 300 до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте Госдумы.

Как считает председатель нижней палаты Вячеслав Володин, ужесточение наказания позволит сократить количество аварий на дорогах и число жертв в результате ДТП, произошедших по вине пьяных водителей.

Как писал сайт kp.ru, изменения вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Сейчас ее редакция предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет.