Госдума приняла закон об ужесточении контроля за оборотом оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 9 июня, Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия, а также ужесточении прохождения медосвидетельствования для оформления разрешения на владение оружия. Поправки вносятся в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Как отмечается в пояснительной записке, основные понятия закона предлагается дополнить новым – «медицинские противопоказания к владению оружием». Перечень соответствующих заболеваний будет устанавливать российским правительство.

Кроме того, принятый документ вводит запрет на приобретение, использование, хранение и ношение оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению им. Уточняется, что подобную медкомиссию смогут проводить медицинские учреждения исключительно государственной или муниципальной системы здравоохранения. Исследование должно включать в себя психиатрическое освидетельствование, а также химико-токсикологические анализы на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Напомним, 12 мая профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. Незадолго до этого общественники предложили ужесточить наказание за небрежное хранение оружия до пяти лет. Кроме того, бывший командир добровольческого отряда спецназначения «Троя» Владимир Новиков, комментируя трагедию, которая произошла в казанской школе, предложил повысить минимальный возраст продажи огнестрельного оружия в России следует до 21 года.