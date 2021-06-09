Госдума освободила врачей от уголовного наказания при случайной утрате наркотических средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла закон, освобождающий врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных веществ.

Случайная потеря наркотических средств не повлечет уголовного наказания, если в результате утраты не было совершенно никаких уголовных преступлений. Факт потери должен быть зафиксирован специальной комиссией по согласованию с МВД России, уточняется на сайте Госдумы.

Случайно разбившиеся ампулы, непреднамеренные нарушения правил перевозки, ошибки в учете – все эти инциденты будут считаться случайной утратой, отмечается в сообщении. При этом не исключается дисциплинарная и материальная ответственность.

Как писал сайт kp.ru, законопроект был внесен в Госдуму кабинетом министров в начале марта этого года.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о запрете отождествлять цели СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.