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Общество9 июня 2021 12:54

Госдума освободила врачей от уголовного наказания при случайной утрате наркотических средств

При этом не исключена дисциплинарная и материальная ответственность за потерю веществ
Абдулла ШАКИРОВ
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Госдума освободила врачей от уголовного наказания при случайной утрате наркотических средств

Госдума освободила врачей от уголовного наказания при случайной утрате наркотических средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госдума приняла закон, освобождающий врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных веществ.

Случайная потеря наркотических средств не повлечет уголовного наказания, если в результате утраты не было совершенно никаких уголовных преступлений. Факт потери должен быть зафиксирован специальной комиссией по согласованию с МВД России, уточняется на сайте Госдумы.

Случайно разбившиеся ампулы, непреднамеренные нарушения правил перевозки, ошибки в учете – все эти инциденты будут считаться случайной утратой, отмечается в сообщении. При этом не исключается дисциплинарная и материальная ответственность.

Как писал сайт kp.ru, законопроект был внесен в Госдуму кабинетом министров в начале марта этого года.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о запрете отождествлять цели СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.