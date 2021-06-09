Политолог предложил приравнять букмекерские конторы в России к казино

В России хотят ограничить деятельность букмекерских контор. Фото: Артем ГЕОДАКЯН

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил приравнять деятельность букмекерских контор в России к казино и ограничить их право на прием ставок в онлайн-режиме.

Свое предложение общественный деятель направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, отметив, что работа казино в России уже более 10 лет ограничена специальными игорными зонами, тогда как букмекерская деятельность продолжает процветать. При этом как отметил Петунин, по сути, букмекеры, как и казино, являются организаторами азартных игр, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, развитию депрессии и иным негативным для игрока последствиям.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино: перенести их деятельность из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее общественники выступали с предложением обязать букмекеров включать в свою рекламу предупреждения о негативных последствиях азартных игр, передает ОТР.

Также, в начале месяца в Госдуму были внесены поправки в КоАП, которые предусматривают административное наказание для банков, операторов связи и финансово-кредитных организаций, нарушающих запрет на переводы денег организаторам азартных игр и лотерей, пишут «Известия».