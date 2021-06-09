Госдума приняла закон о внесудебной блокировке клеветы в Сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума приняла закон о блокировке в интернете недостоверной информации с обвинением в совершении преступлений.

Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке заблокировать интернет-ресурс, распространяющий информацию, «порочащую честь и достоинство гражданина и подрывающую его репутацию». Для этого гражданин должен сначала обратиться в прокуратуру, сообщается на сайте Госдумы.

Как писал сайт kp.ru, законопроект о внесудебной блокировке ложной информации в интернете был внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Документ обязывает приобщать к заявлению в прокуратура всю информацию, подтверждающую недостоверность данных на сайте.

В марте этого года в Госдуме подготовили закон о блокировке до суда ложных сообщений о минировании.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ.