Российский союз туриндустрии: полеты в Турцию могут восстановиться в июле 2021 Фото: REUTERS

Полетные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле этого года. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться», - заявил представитель РСТ.

Барзыкин уточнил, что причина этому может стать снижение числа заразившихся коронавирусом на турецких курортах. Кроме того, по его словам, около 500 тысяч туристов не смогли воспользоваться турами, отмененными в прошлом году.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Ростуризм Зарина Догузова заявила, что ведомство рассчитывает на то, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов.

Напомним, в середине апреля было принято решение приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, однако будет ограничено двумя рейсами в неделю. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о продлении введенных ограничений до 21 июня.