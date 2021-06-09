Новый имидж к лету: почему люди решаются на смену имени. Фото предоставлено пресс-службой Галамарт.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» провела веселую акцию по всей стране: сменив имя на «Галамарт», можно было получить сертификат на 50 000 рублей и приобрести на эту сумму любые товары для дома в народном магазине. Предложение незамеченным не осталось: на днях уже второй человек захотел что-то изменить в своей судьбе, а заодно – бесплатно обновить домашнюю обстановку.

В мае изменить имя решился Игорь Корольков - житель Екатеринбурга. А в начале июня – еще одна жительница Свердловской области Анастасия Панова.

- Увидела баннер и подумала: какая интересная акция! Спасибо «Галамарту», что он их устраивает. Деньги потрачу на обустройство дома: куплю постельное белье, кастрюли, чайник, утюг, - рассказала девушка.

Представители федеральной франчайзинговой сети отметили, что очень рады поприветствовать свою новую «крестницу»:

- Уверены, что с новым именем ее ждет множество счастливых приключений, которые всегда и повсюду сопровождают «Галамарт». Мы очень рады, что люди откликаются на нашу веселую акцию; отличный вариант для тех, кто хочет в жизни что-то поменять, но не знает, с чего именно начать. А назвавшись «Галамартом», вполне можно вытянуть выигрышный билет у судьбы.

Разнообразные акции, интересные предложения и скидки действуют в народном магазине каждый день, а учитывая весьма доступные цены, на 50 000 рублей здесь действительно можно приобрести множество товаров для дома или дачи.