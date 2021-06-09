Пользователям Яндекс.Карты стал доступен график отключений горячей воды в Москве Фото: пресс-служба "Яндекса"

В приложении Яндекс.Карты появился график отключений горячей воды в Москве.

Для того, чтобы узнать, когда в отключат воду в том или ином доме столицы, пользователю нужно вбить в строке поиска адрес или нажать на иконку нужного объекта на карте. После этого на экране высветятся даты отключения горячей воды.

Новая функция будет доступна как в мобильном приложении, так и на персональном компьютере. Кроме того, график отключения можно посмотреть на сайте mos.ru.

Как писал сайт kp.ru, ранее приложение Яндекс.Драйв запустило раздел для профилактики нарушений ПДД – «Профиль вождения». Он предназначен для профилактики нарушений правил дорожного движения и представляет из себя визуальную шкалу, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше.