Экс-глава секретной программы Пентагона заявил о вмешательстве НЛО в работу ядерных объектов США Фото: REUTERS

Бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах» Луис Элизондо заявил, что неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на ядерные установки США, вмешиваясь в их работу.

Как принято в Министерстве обороны США, Элизондо называет НЛО «неизвестным воздушным явлением» (НВЯ). По его словам, в США были случаи, когда эти НВЯ «вмешивались и фактически "отключали" ядерный потенциал». При этом он сообщил о наличии данных, свидетельствующие о том, что в других странах они также вмешались в ядерные технологии, но там «фактически включали их, запускали их в работу». «Поэтому для меня это не менее важно», - отметил он в интервью газете The Washington Post.

Элизондо считает, что на сегодняшний день у Пентагона достаточно данных, чтобы продемонстрировать, что у НЛО есть интерес к ядерным технологиям США и «возможность вмешиваться в эти ядерные технологии».

Напомним, в начале мая офис генерального инспектора Министерства обороны США сообщил о проверке, насколько серьёзно Пентагон изучает участившиеся сообщения об НЛО, нарушающие воздушное пространство США и территории закрытых полетных зон над американскими базами. Ранее в апреле 2020 года Пентагон официально опубликовал видео с НЛО. Они были записаны экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.