Автоэксперт прокомментировал предложение снижения скорости внутри городов

Автоэксперт оценил идею снижения скорости до 30 км/ч внутри городов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу снижения скорости на дорогах в городах и населенных пунктах с 60 до 30 километров в час. Эксперт отметил, что сделать это вполне реально. Тем более что такие ограничения нужны не на всех улицах, а только там, где действительно есть риск сбить пешехода.

«В случае с Москвой это улицы в пределах Бульварного кольца, может быть, некоторые улицы в пределах Садового кольца. Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость 26 км/ч, поэтому снижение до 30 км/ч ничего не изменит принципиально, просто некие законные рамки поставит. Все исследования (и наши, и заграничные) показывают, что если сбивают пешехода на скорости до 50 км/ч, то у него есть все шансы выжить», — цитирует автоэксперта RT.

Инициатива об ограничении скорости до 30 километров в час на улицах городов была озвучена на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, передает Пятый канал.

Добавим, что предложение уже поддержали ГИБДД. Как отметили сотрудники Госавтоинспекции, ограничение необходимо будет вводить индивидуально для каждой улицы, где есть риск наезда на пешеходов, пишет ФАН.