Гинцбург назвал возможные причины роста заболеваемости коронавирусом в России Фото: Светлана Макеева

Рост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, связан с увеличением мобильности граждан с наступлением лета и увеличением общения. Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», - приводит слова эксперта РИА Новости.

Глава Центра имени Гамалеи отметил, что прошедшие вакцинацию от коронавируса даже в случае инфицирования переносят болезнь в легкой форме, и посоветовал россиянам делать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки зарегистрировали 10 407 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 9 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 156 250 человек.