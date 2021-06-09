Политолог оценил позицию США по «Северному потоку – 2»

Политолог объяснил позицию США по ситуации с «Северным потоком — 2» Фото: REUTERS

Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка планирует добиться от Германии «автоматических» мер против последствий строительства «Северного потока – 2». Политолог уверен, что таким образом Штаты продолжают оказывать давление на европейские страны в надежде, что работа трубопровода так и не будет запущена.

«Соединенные Штаты не отказывались от идеи помешать запуску этого проекта и началу нового этапа сотрудничества Европы и России, получению Европой газа из России. И поэтому, понимая, что они не могут помешать строительству, они рассчитывают на то, что могут еще додавить Европу и «Северный поток — 2» не будет запущен как действующий», — цитирует Шатрова RT.

При этом политолог отметил, что Германия уже заявляла, что участвует в проекте осознанно, поэтому ждет от него именно доступного газа, а не просто окончания строительства.

Напомним, ранее Блинкена заявил, что после запуска «Северного потока – 2» отношения США и Германии будут «отравлены», передает телеканал «360».

Также политик отметил, что Америка должна получить подтверждение, что Москва не будет использовать газ и энергетику в качестве инструмента принуждения в отношении с государствами Европы, пишут «Известия».