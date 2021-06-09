Янукович выиграл у ЕС суд по делу о заморозке своих активов Фото: REUTERS

Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета Евросоюза о продлении заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Совет ЕС не смог доказать, что украинские судебные органы соблюдали права Януковичей на защиту во время процедуры продления заморозки, сказано в решении, опубликованном на сайте суда.

Совет ЕС ввел ограничения в отношении Януковича после событий февраля 2014 года на Украине. Меры продлевались в течение нескольких лет, поскольку украинские правоохранители расследовали дело по якобы имевшей место растрате государственных средств, уточняется в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее экс-президент Украины заявил, что произошедший семь лет назад государственный переворот и события киевского «майдана» продолжают разделять страну.