Путин дал старт производству на Амурском ГПЗ

На Амурском ГПЗ стартовало производство Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

В Амурской области началось производство на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома» в районе города Свободный.

Старт производству дал президент России Владимир Путин. Глава государства наблюдал за запуском завода в режиме видеосвязи.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 года общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составил 76,5%.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим предприятием по переработке природного газа. Он строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром». На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция — ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. Переработанный газ будет поставляться в Китай.

Объемы производства оцениваются в 38 миллиардов кубометров товарного газа, поставляемого в Китай, до 60 миллионов кубометров гелия, 2,4 миллиона тонн этана, около 1 миллиона тонн пропана, около 500 тысяч тонн бутана, около 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции. На полную мощность Амурский ГПЗ выйдет ориентировочно в 2025 году.