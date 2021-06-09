Собянин напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться сложной. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин, напомнив о важности вакцинации от COVID-19.

Градоначальник отмтеил, что на сегодняшний день пациентами с коронавирусом в столице занято около 10 тысяч коек, однако, по его словам, в текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун.

«Мы никаких локдаунов не собираемся вводить», - заявил мэр столицы.

Тем не менее, Собянин обратился с просьбой ресторанному бизнесу, общепиту, всем, кто занимается торговым сервисом, «придерживаться санитарных норм». «Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», - добавил он.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 10 407 новых случая заражения коронавирусом, из них 4 124 зарегистрировали в Москве. Таким образом, по состоянию на среду, 9 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в стране возросло до 5 156 250 человек. Как писал сайт kp.ru, в столице заявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток.