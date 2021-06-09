Цикады помешали вылету самолета журналистов пула Байдена в Европу Фото: REUTERS

Журналисты пресс-пула президента США Джо Байдена не смогли вовремя вылететь в Европу из-за цикад.

Репортеры, которые должны были освещать первый визит американского лидера в Европу, уже были готовы к вылету, однако экипаж самолета обнаружил в двигателе множество насекомых. В итоге вылет борта пришлось дважды переносить, пишет The New York Times.

Пока журналисты ждали разрешения на вылет, им доставили пиццу и дали возможность отдохнуть в номера отеля. Между тем пользователи Twitter не преминули пошутить на тему инцидента. Так, один из них спросил, каковы были требования насекомых и вело ли ФБР с ними переговоры. Другой подписчик в шутку предположил, что цикады были завербованы Республиканской партией.

Как писал сайт kp.ru, в ходе визита в Европу Байден посетит Великобританию, Бельгию и Швейцарию. В Лондоне президентскую чету примет королева Елизавета II, после чего Джил Байден вернется в США. В швейцарской Женеве 16 июня 2021 американский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным.