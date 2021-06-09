Собянин: в Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом

Сергей Собянин сообщил, что в Москве откроют дополнительные больницы для пациентов с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице откроют дополнительные больницы для приема больных коронавирусной инфекцией.

- К сожалению, ситуация продолжает оставаться сложной. Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. ...В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц, — сообщил мэр в ходе встречи с рестораторами.

Он добавил, что эти медицинские учреждения задействуют для борьбы с коронавирусом.

Ранее Собянин сообщил, что на сегодняшний день пациентами с коронавирусом в столице занято около 10 тысяч коек, однако, по его словам, в текущей ситуации с распространением коронавируса в Москве не требуется вводить локдаун. Он обратился с просьбой ресторанному бизнесу, общепиту, всем, кто занимается торговым сервисом, "придерживаться санитарных норм". Мэр добавил, что это "общая задача для поддержания экономики города".