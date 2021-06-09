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Экономика9 июня 2021 15:31

Путин: Мы ставим масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны

Запуск Амурского ГПЗ – прямое доказательство способности реализовывать крупные проекты, отметил президент
Абдулла ШАКИРОВ
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Власти России ставят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры заявил Путин

Власти России ставят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры заявил Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России ставят перед собой масштабные задачи по модернизации инфраструктуры и промышленности страны, заявил президент Владимир Путин во время запуска Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Строительство ГПЗ – зримое доказательство того, что Россия готова и способна реализовывать масштабные планы, отметил Путин. Запуск предприятия даст тысячи новых рабочих мест, увеличит налоговые поступления, а также позволит создать транспортную и социальную инфраструктуру, сказал президент.

Как писал сайт kp.ru, 9 июня 2021 года Путин дал старт производству на Амурском ГПЗ. В ходе выступления российский лидер заявил, что страна должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, которая на сегодняшний день составляет только 3 процента.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим предприятием по переработке природного газа. Он строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром». На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. На Амурском ГПЗ из природного газа будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция — ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. Переработанный газ будет поставляться в Китай.