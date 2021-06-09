Автоэксперт прокомментировал ужесточение наказание за езду в нетрезвом виде

Автоэксперт прокомментировал ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автоэксперт Роман Гуляев прокомментировал принятие Госдумой поправок об ужесточении наказания водителей за управление автомобилем в нетрезвом виде. Он выразил надежду, что ужесточение действительно поможет решить проблему.

Есть ощущение, что людям просто становится на все плевать после того, как их лишают прав, и они с новой силой продолжают ездить... Наверное, это (принятое решение — прим. ред.) к лучшему», — цитирует эксперта RT.

Также Гуляев добавил, что не исключает возможности еще большего ужесточения наказания в случае, если нынешние поправки не приведут к должному результату.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде. Согласно документу, задержанных за повторное нарушение водителей будут лишать свободы на срок до трех лет, передает телеканал «360».

Добавим, что на сегодняшний день, за вождение в нетрезвом виде водители могут получить штраф до 300 тысяч рублей или лишиться свободы на срок от 1 до 2 лет, в случае если ранее они уже привлекались по аналогичному нарушению, если имеют судимость за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей, пишут «Известия».