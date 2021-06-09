МИД ФРГ: Германия заинтересована в добрых отношениях с РФ

Маас заявил, что Германия заинтересована в добрых отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не собирается пересматривать стратегию отношений с Москвой.

По словам главы МИД ФРГ, Германия заинтересована в «добрососедских отношениях» с Россией. Вместе с тем германские власти считают, что Москва не готова к тому диалогу, который был бы приемлем для Берлина, сказал Маас на заседании Бундестага.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 года министр иностранных дел Германии предостерег от конфронтации с Россией, признав, что отношения между Западом и Москвой сейчас «очень плохие».

Также глава МИД ФРГ заявлял, что ключ к улучшению отношений между Россией и НАТО лежит в Москве.

В начале июня этого года глава Министерства экономики Германии Петер Альтмайер призвал к сотрудничеству с Россией «в тех областях, где санкций нет».