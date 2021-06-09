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Общество9 июня 2021 16:01

Опрос: треть россиян хотели бы иметь больше друзей

Почти половина респондентов готова тратить на подарок товарищам от одной до трех тысяч рублей
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Опрос показал, что большинство россиян готово делать подарки друзьям просто так

Опрос показал, что большинство россиян готово делать подарки друзьям просто так

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

87% россиян заявили, что готовы дарить подарки своим друзьям без повода. Об этом гласят итоги исследования AliExpress Россия.

В опросе приняло участие тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

- 87% россиян подтвердили, что им приходилось делать подарки друзьям просто так, в знак дружбы. Более щедрыми в спонтанных проявлениях симпатии к друзьям оказались женщины. При этом на подарок ко дню рождения лучшего друга 42 % россиян готовы потратить от 1 до 3 тысяч рублей. 19% жителей России ограничивают праздничный бюджет в сумму до 1 тысячи рублей, а 5% готовы потратить на подарок другу более 10 тысяч рублей, — гласит текст итогов исследования.

Выяснилось, что чаще всех с друзьями встречаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. В более старшем возрасте респонденты чаще сталкивают с дефицитом встреч с друзьями. Основой дружбы россияне считают частое общение, общие интересы и прошлое, а также знаки внимания. При этом треть опрошенных заявили, что хотели бы иметь больше друзей.

Ранее опрос показал, что достойный заработок, хорошие условия жизни и крепкая семья делают россиян счастливыми. Так, 57% респондентов отметили, что их счастье напрямую зависит от высокого дохода. Еще 53% заявили, что важнее иметь достойные условия жизни, а 52% главным пунктом для счастья назвали семью. 45% участников опроса рассказали, что счастливыми их делают успехи детей, а 43% выбрали вариант – любимая работа.