Байден рассказал, что предметом дискуссий с Путиным станут кибератаки

Джо Байден не знает, получится ли достичь понимания с Владимиром Путиным по проблеме кибератак Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему с российским лидером Владимиром Путиным достичь понимания по проблеме кибератак.

- Кто знает. Это станет предметом наших дискуссий, — сказал Байден.

Так он ответил на вопрос, рассчитывает ли он достичь "некого понимания" с президентом России относительно проблемы недавних кибератак на американские компании.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что страна ведет переговоры с другими государствами, добиваясь совместных действий в сторону стран, укрывающих у себя хакеров.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Президент России Владимир Путин намерен обсудить на саммите с американским лидером Джо Байденом вопрос кибербезопасности. Он напомнил, что обвинения в кибератаках предъявляют России еще с 2016 года, когда администрация экс-президента США Барака Обамы заявила о вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах.