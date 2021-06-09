Глава Приамурья Василий Орлов: «Появление нового ФОКа – результат большой работы совместно с компанией «Газпром»

Губернатор Василий Орлов вручил символический ключ от нового спорткомплекса юным спортсменам, которые будут здесь заниматься. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

В Благовещенске появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого будет работать спортивная школа для детей «Центр боевых искусств». Современный ФОК площадью 1,6 тыс. квадратных метров построен в рамках программы Газпром – детям». Торжественную церемонию его открытия, состоявшуюся 9 июня, посетили губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак.

В комплексе есть всё необходимое для эффективных тренировок: универсальные спортивный и тренажерный залы, медицинский кабинет, душевые, оборудование.

- Компания «Газпром» поддерживает развитие спортивной инфраструктуры в регионе с 2016 года, и за это время у нас уже появилось 27 различных спортивных объектов. Это современные пришкольные стадионы и многофункциональные площадки, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Кроме того, при содействии Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома завершено строительство плавательного бассейна в городе Свободном. Оказывается поддержка в проведении ремонтных работ на различных спортивных сооружениях, в числе которых 10 стадионов с полноразмерными футбольными полями и пришкольные стадионы. Этот ФОК стал первым из пяти наиболее крупных объектов спорта, возводимых в Амурской области в рамках программы «Газпром – детям».

Глава Приамурья рассказал, что в этом году в рамках программы будет завершено строительство ФОКов в Тамбовке и Магдагачи, еще один спортивный объект появится в Благовещенске. А в 2022 году заработает новый ФОК в Тынде.

Владимир Приймак вручил главе региона символический ключ от нового физкультурно-оздоровительного комплекса, а губернатор, в свою очередь, передал его юным спортсменам, которые будут здесь заниматься.

- Хочу поблагодарить всех, кто прилагал усилия для открытия этого замечательного объекта: губернатора и правительство Амурской области, администрацию города Благовещенска, проектировщиков, инженеров, строителей. Поздравляю с этим событием весь тренерский состав и ребят-спортсменов. Все вместе мы строим здоровое будущее нации, - отметил Владимир Приймак.

В спортшколе «Центр боевых искусств» школьники смогут заниматься четырьмя видами спорта: рукопашным боем, спортивной борьбой, всестилевым карате и ушу. В Амурский Союз боевых искусств входят более 8,5 тысяч участников, которые тренируются под руководством около 230 квалифицированных наставников. На счету спортсменов более 7 тысяч медалей разного достоинства, завоеванных на российских и международных соревнованиях.