Франция отменила обязательный тест на COVID-19 для привитых туристов из Европы

Власти Франции отменили обязательный тест на COVID-19 для привитых европейцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Франции отменили правило об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию для привитых граждан ряда стран.

- Начиная с 9 июня поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию, — говорится в сообщении правительства.

Правило отменено для граждан стран Евросоюза, Австралии, Южной Кореи, Японии, Ливана, Сингапура, Новой Зеландии и Израиля. Туристам из этих стран ПЦР-тест не понадобится.

Ранее Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн анонсировал отмену в стране предписания об обязательном ношении защитных масок в помещениях. Правило вступит в силу 15 июня 2021 года. Министр отметил, что при этом послабление не будет распространяться на образовательные учреждения, в частности школы.